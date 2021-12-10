 

Светящуюся при контакте с частицами COVID-19 маску создали в Японии

10.12.2021, 3:53, Новости дня
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Японские специалисты Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая начинает светиться в случае контакта с частицами коронавирусной инфекции.

Ученые создали защитный фильтр на основе антител, обработанный флуоресцентным красителем, после чего поместили его в маску, пишет издание Kyodo News, передает ФАН.

При контакте с частицами вируса поверхность маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре. Сообщается, что эффективность разработки подтвердили несколько масштабных экспериментов.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», – отметил руководитель исследования Ясухиро Цукамото.

Ранее управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани заявил, что белки коронавируса планируется отправить на Международную космическую станцию, выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом.



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