В Киеве раскрыли данные Байденом Зеленскому обещания

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты предоставят всю необходимую помощь, «чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», передает ТАСС.

«Байден очень откровенно сказал [президенту РФ Владимиру] Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины», – сообщил глава офиса украинского президента в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Кроме того, по словам Ермака, «президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в [Североатлантическом] альянсе зависят исключительно от Украины». «Только Украина должна решать этот вопрос, и члены альянса, безусловно», – сообщил глава офиса украинского лидера. Помимо этого, «Байден сказал, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины не могут быть без [участия] Украины».

Ранее Зеленский сообщил, что глава Байден в ходе телефонного разговора ознакомил его с содержанием своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, стороны также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и коснулись хода внутренних реформ на Украине.

Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что РФ якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ к западу от Урала».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.