 

В Киеве раскрыли данные Байденом Зеленскому обещания

10.12.2021, 3:52, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты предоставят всю необходимую помощь, «чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», передает ТАСС.

«Байден очень откровенно сказал [президенту РФ Владимиру] Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины», – сообщил глава офиса украинского президента в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Кроме того, по словам Ермака, «президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в [Североатлантическом] альянсе зависят исключительно от Украины». «Только Украина должна решать этот вопрос, и члены альянса, безусловно», – сообщил глава офиса украинского лидера. Помимо этого, «Байден сказал, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины не могут быть без [участия] Украины».

Ранее Зеленский сообщил, что глава Байден в ходе телефонного разговора ознакомил его с содержанием своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, стороны также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и коснулись хода внутренних реформ на Украине.

Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что РФ якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ к западу от Урала».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.



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