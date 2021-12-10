Мнение: Борьба с “русскими крестоносцами” в Мали

Террористическая группировка JNIM действующая в Западной Африке грозит подать в суд на Россию за отрицание права боевиков на джихад и грозится привлечь на свою сторону европейских борцов за права человека.

Борьба с "русскими крестоносцами" в Мали

В сети интернет появилась информация, что боевики западноафриканской террористической группировки JNIM (отделение Аль-Каиды в Магрибе и Западной Африке – запрещена в России) выпустили примечательный манифест, где помимо различных угроз и обещаний коллаборации с другими джихадистскими группировками (в том числе вилаятом ИГ Западная Африка – запрещено в России), затронули и возрастающее влияние РФ в Западной Африке.

Боевики грозятся https://www.kp.ru/go/https://argumenti.ru/world/2021/12/750166 усилить борьбу против "оккупации крестоносцев" с помощью…лучших исламских юристов, которые будут…в судах (!) доказывать незаконность присутствия российских военных в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, а также пытаться привлечь на свою сторону европейские правительства, которые также выступают против присутствия ЧВК "Вагнер" и российских военных специалистов в Западной Африке. Особенно умилителен пассаж "Мы хотим, чтобы права человека соблюдались всеми, кто ступает на нашу землю…". и заявления о "праве на джихад" в своей стране. Интересно, где они нашли такие разрешительные документы?

Позиция цивилизованных государств (во всяком случае официальная и публичная) заключается в непризнании каких-либо национальных или интернациональных джихадов. Хотя это конечно не мешает отдельным «особо демократическим странам» поддерживать и финансировать деятельность джихадистских организаций для достижения своих узкокорыстных целей. За примерами далеко ходить не надо – достаточно вспомнить поддержку США террористических группировок в Сирии, где они финансировали в интересах свержения законного правительства Башара Асада.

Да и связи с ИГ*(*запрещены в РФ) никто не отменял – можно напомнить, что и руководство Талибана* (*запрещены в РФ), и бывший президент проамериканского Афганистана Хамид Карзай, прямо обвиняли Вашингтон в поддержке вилаята Хорасан. Так что с одной стороны, никакого «права на джихад» не существует, но с другой стороны, подобные призывы с обозначением конкретной цели «джихада» рассчитаны на то, что в Вашингтоне, Париже или Брюсселе заинтересуются возможностью поддержки данной террористической группировки в интересах выдавливания российского влияния в регионе.

По всей видимости, писавший сей опус знаком с актуальной повесткой США и Франции в отношении российского влияния в Западной Африке и пытается на нее присесть, выступая как бы от лица местного населения, которое якобы против российского влияния. По счастливому совпадению, тезисы относительно необходимости прогнать русских из Западной Африки совпадают с раздраженными публикациями французских СМИ, где крайне негативно оцениваются происходящие в регионе процессы, когда французская неоколониальная империя отступает из своей привычной сферы влияния, а на ее место приходят Россия, Китай, Турция.

Разумеется, относительно французских войск в Западной Африке, "права человека", "суды" и "союз с европейскими государствами" боевиками не упоминаются, так как речь тут, конечно, не о правах человека, а о сферах влияния в Западной Африке, где данная террористическая группа пытается вклиниться в процессы их трансформации, чтобы попробовать получить какие-то выгоды от поддержки одного из крупных игроков. Разумеется, сами боевики вполне могут верить в декларируемые тезисы о «джихаде», но продают то себя они как геополитический инструмент, что лишний раз показывает «плавающую субъектность» подобных организаций, которые готовы предоставлять себя на аутсорс.

JNIM* (*запрещенная в России), конечно, не самая крупная группировка в регионе, но подобное заявление показывает, что появление РФ в Мали вызвало беспокойство не только у французов, которые фактически наблюдают за продолжающейся эрозией своей сферы влияния, но и у местных боевиков, которые видят, к чему приводит ситуация, когда российские инструкторы, они же «ЧВК Вагнера», хотя это всячески отрицается, начинают заниматься вопросами безопасности. Обучение местных полицейских, военных и различных спецназов, приводит к усилению системного давления на террористические и повстанческие группировки в объемах, которые никогда не достигались в период, когда вопросы безопасности были отданы на откуп Франции.

Достаточно посмотреть на ЦАР, где влияние местных боевиков за последние 2 года существенно сократилось. При этом РФ не делала чего-то сверхъестественного. Она продает пакет безопасности под ключ и предоставляет результат, который «можно пощупать» без необходимости терпеть у себя иностранный контингент без каких-либо результатов. Сравнение получается не в пользу Парижа. И разумеется, опыт ЦАР изучают в других странах Африки, имеющих проблемы с безопасностью.

Теперь же власти Мали сами зазывают Россию к себе, попутно прося французов на выход, которые не добились существенных результатов в борьбе с террористическими и сепаратистскими группировками в Северном Мали. И разумеется, присутствие России скажется на уровне борьбы с антиправительственными и террористическими группировками. Есть от чего боевикам забеспокоиться и начать вопить про "право на джихад" и "права человека". Обрадуются ли в Париже и Брюсселе таким нежданным "союзникам" по борьбе с Россией? Не возникнет ли желания на тихую поставлять оружие боевикам, чтобы назло России дестабилизировать Западную Африку?

Специально для КП

https://www.kp.ru/daily/28367/4516138/ – цинк

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