 

Welt – в Кремле втайне надеются на мужскую дружбу c Шольцем, как со Шрёдером, но не питают иллюзий

10.12.2021, 3:15, Новости дня
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Назначение нового канцлера Германии не вызвало в РФ ни радости, ни разочарования, отмечает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. До сих пор сотрудничество с представителями СДПГ у Кремля складывалось неплохо, и никто ещё не забыл о «мужской дружбе», сложившейся у Владимира Путина с Герхардом Шрёдером. В кремлёвском окружении втайне надеются, что с Шольцем может сложиться нечто подобное, однако оценивают ситуацию реалистично и не питают иллюзий, считает Ваннер.

Теперь обратимся в Москву, наш корреспондент в РФ Кристоф Ваннер сейчас расскажет об этой теме поподробнее. Кристоф, как известно, у Ангелы Меркель, несмотря на все противоречия, вообще-то были довольно неплохие отношения с Владимиром Путиным. Как ситуация выглядит с Олафом Шольцем? Сегодня в его интервью мы слышали, что в том, что касается «Северного потока», всё, я бы сказал, не совсем ясно. На что стоит настраиваться Путину, или к чему стоит готовиться Шольцу в отношении Путина?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Большинство голосов, звучащих в Москве, относительно нейтральны и не выражают ни радости, ни разочарования по поводу нового федерального канцлера. Здесь совершенно однозначно хотят подождать и посмотреть, возникнет ли личная «химия» между Олафом Шольцем и Владимиром Путиным.

Мне удалось сегодня поговорить по телефону с некоторыми людьми из кремлёвского окружения, и некоторые сказали — да, с канцлерами из СДПГ у нас всегда был очень хороший опыт совместной работы.

Вообще-то самый лучший опыт, который был у РФ с представителем СДПГ, разумеется, был с Герхардом Шрёдером. Там сложилась мужская дружба, никто этого не забыл. И в России, конечно, втайне надеются, что нечто в этом роде удастся выстроить и с Шольцем, хотя работающие в Кремле люди, разумеется, реалисты, и они знают, насколько напряжённые отношения сейчас существуют между ФРГ и Россией.

Однако есть также и много общего. Ты уже начал об этом говорить: «Северный поток — 2», новый газопровод между Россией и Германией, для которого пока отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию. В Кремле, конечно, надеются на то, что новое правительство Германии продолжит придерживаться этого проекта. Здесь в целом царит уверенность в том, что рано или поздно всё удастся и разрешение на эксплуатацию будет получено и вдохнёт жизнь в этот газопровод.

Если говорить о крупных геополитических вопросах, в Москве, конечно же, всем абсолютно ясно, что партнёр по переговорам есть только один, и это Джо Байден, американский президент. В последние годы и десятилетия здесь, разумеется, тоже наблюдали за тем, что в сложных, трудноразрешимых вопросах Германия уже следовала американской линии. И когда речь идёт о больших геополитических международных вопросах, нужно пойти спросить у США. Германия там, вероятно, не будет иметь особенно большой силы при принятии решений. Таковы предположения, которые я здесь слышал, и мнения, которые сумел заполучить сегодня из окружения Кремля.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.



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