Вести – депутат от партии Зеленского снова оскандалился на теме истории

Депутат от партии «Слуга народа» Егор Чернев, который ранее предлагал наказывать граждан за отрицание «российской агрессии» вплоть до пожизненного заключения, попал в новый скандал. Он назвал советских солдат, воевавших во Второй мировой войне, оккупантами, а украинцев «40-миллионной армией УПА»*. Как пишут «Вести», слова политика вызвали волну возмущения в сети: его осудили коллеги, журналисты, лидеры общественного мнения и обычные граждане. Не нашёл депутат поддержки и в родной партии, тем более что дед Владимира Зеленского служил в Красной армии.



Reuters

В партии Владимира Зеленского новый скандал: депутат Егор Чернев назвал советских солдат, воевавших во Второй мировой войне, оккупантами, а украинцев — «40-миллионной армией УПА»*. Заявление парламентария вызвало волну возмущения в сети. Его осудили политики, журналисты, лидеры общественного мнения и обычные граждане. Как пишут «Вести», сам Чернев попытался оправдаться, однако его слова прозвучали уж слишком однозначно, ведь ранее он уже предлагал наказывать граждан за отрицание российской агрессии до пожизненного заключения. Примечательно, что слова депутата не нашли особой поддержки в его родной партии. Тем более что дед Владимира Зеленского служил в Красной армии, и этим фактом из своей биографии президент хвастался ещё в 2019 году.

Как отмечает издание, депутат от «Слуги народа» Егор Чернев в эфире одного из каналов сделал скандальное заявление: он назвал коллаборантами украинцев, которые служили в Красной армии, а также учителей, медиков и других граждан СССР, которые были направлены на Западную Украину для развития инфраструктуры.

Политик также заявил, что «нападение» России на Украину дорого обойдётся. Подтвердить этот тезис Чернев решил примером Украинской повстанческой армии, которая в прошлом столетии, как он выразился, воевала против «российских оккупантов» и «коллаборантов». Депутат заявил, что сегодня Украина имеет «40-миллионную УПА», что вызвало недоумение в студии.

«Напомню, что за 10 лет существования УПА было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов около 30 тысяч. И это исключительно маленькая УПА. Сегодня же они получат 40 миллионов членов УПА на территории Украины», — заявил он.

После волны хейта в сети Чернев решил сгладить ситуацию и заявил журналистам, что имел в виду не период Второй мировой войны и не солдат Красной армии, а послевоенное время: «Я говорил о россиянах, русских, которые после Второй мировой войны были в НКВД, МГБ, что они творили на Западной Украине, и как раз против них боролись воины УПА, я не говорил о Красной армии и не имел их в виду как оккупантов».

Это не первый подобного рода залёт депутата. Чернев прославился законопроектом №5143 «О коллаборационизме», который предусматривает наказание за отрицание российской агрессии вплоть до пожизненного заключения.

Сразу после резонансного высказывания нардепа появились комментарии и заявления политиков и журналистов, которые с Черневым не согласны. Например, журналист Максим Назаров написал, что подобные заявления только будут опугивать потенциальных избирателей от партии, ведь целевым электоратом «Слуги народа» долгое время был именно юго-восток, где люди до сих пор с уважением и почётом относятся к победе Красной армии.

«Продолжай, Егор, нужно ещё ярче и жестче. Так, чтобы больше никогда украинский народ не ошибся с выбором», — сыронизировал журналист.

Журналисты также направили запрос Черневу, в котором уточняли, кого именно он считает коллаборантом.

«Считаете ли вы украинцев, участвовавших во Второй мировой войне (а некоторые даже были признаны героями СССР) коллаборантами и оккупантами? Среди таких, например, Иван Кожедуб, Иван Черняховский, Климент Ворошилов, Семён Зеленский», — указано в документе журналистов. Последним назвали деда президента Зеленского, который в 1944 году получил два ордена Красной звезды и закончил войну в звании лейтенанта.

Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский в комментарии «Вестям» заявил, что не согласен со словами своего коллеги.

«7 миллионов украинцев, лучшие сыны украинского народа, были в рядах Красной армии, воевали против нацизма и победили его. Всё, что сейчас есть вокруг нас: больницы, школы, заводы, детские садики, вокзалы, аэропорты — абсолютно всё, в том числе здание Верховной рады, в котором мы имеем честь работать, построено руками вот тех вот самых украинцев, о которых говорит мой коллега», — заявил депутат.

Он напомнил, что коллаборантами по определению Нюрнбергского трибунала считают граждан не немецкой национальности, сотрудничавших с нацистами.

Как отмечает издание, уже не первый месяц журналисты и политологи отмечают, что нарративы «Слуги народа» и президента Зеленского изменились. Если перед выборами и в начале каденции это была скорее выдержанная позиция, без уклона вправо, чтобы существенно отличаться от конкурента Порошенко, который за пять лет плотно уселся в этой нише, то сейчас Зеленский будто идёт по протоптанной дорожке. По крайней мере он редко реагирует на заявления, похожие на высказывание депутата Чернева.

Впрочем, по словам политолога Алексея Якубина, заявления политика точно не будут разделены партийным руководством.

«У Зеленского центристская позиция по поводу Второй мировой, по поводу победы. Ключевые даты президент празднует. В данном случае депутат от партии власти создал хайп, который будет разгребать сама партия. Никаких плюсов от его высказывания не будет. В этой истории партия отстраняется от него, указывая, что это его индивидуальное мнение», — заявил он в комментарии изданию.

По его словам, Зеленский в будущем не будет использовать праворадикальный дискурс, он сам или его партия не станут массово «праветь», потому что это электорально невыгодно.

«Электорально им это не очень выгодно, потому что они реализовывали стратегию «поймать всё» — им превращение себя в идеологическую партию правого или либерального толка невыгодно. Они залетели на центризме. Они работали на разные аудитории. Для «Слуги народа» уход в правую нишу — это маргинализация», — говорит эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

