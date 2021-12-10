Мнение: Новая провокация в Керченском проливе

Корабль управления "Донбасс" по сообщениям погранслужбы ФСБ вышел из Мариуполя и двинулся к Керченскому проливу, не отвечая на запросы. Сейчас он тусуется в 18 милях к северу от пролива, уклоняясь от общения с контролирующими пролив службами и игнорируя указания по смене курса.

Пройти пролив он может лишь в рамках официального запроса у российских береговых служб. В этом случае он может без проблем пройти пролив и валить куда угодно, как собственно это обычно и делают украинские суда. Если же он игнорирует российские береговые службы и пытается просто прорваться через пролив или например самозатопиться на фарватере, то это очевидная провокация и тогда "Донбасс" надо либо потопить, либо задержать, за нарушение порядка прохода через принадлежащий России пролив. Арестованную команду потом можно поменять на захваченных Украиной граждан РФ, начиная с Андрея Косяка.

PS. Корабль управления "Донбасс" развернулся и лег на обратный курс к Мариуполю.

Приближение к проливу осуществлялось аккурат к звонку Байдена Зеленскому, где киевской марионетки довели текущую позицию США.

Также в нангрузку шла резолюция ООН о "милитаризации Крыма", где в числе прочего упоминалась и "свобода судоходства" в Азовском и Черном морях. За резолюции проголосовали 63 страны, 19 против и 66 воздержались.

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