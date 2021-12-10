Мнение: Технический момент

Путин прокомментировал законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте. Как заявил президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, до введения QR-кодов на транспорте нужно будет убедиться в готовности всей системы.

На понятном языке: коды введут. В том числе и на транспорте. Передвигаться по стране могут только те, кто принес в качестве жертвоприношения свое здоровье. И готов подтверждать это регулярными последующими акциями повиновения. Остальным — сидеть на месте и не двигаться. 100 метров от дома.

Есть только технические вопросы, как именно эта система будет работать. Гарант конституции озабочен именно этим, а не растоптанным правом на свободное перемещение. По этому поводу у него никаких вопросов нет.

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