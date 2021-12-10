Если завтра война — Forbes представил столкновение танковых армий России и Украины

Если РФ нападёт на Украину с использованием танковых армий, у Киева есть неплохие шансы сдержать натиск даже несмотря на меньшее количество бронетехники. Однако, как пишет Forbes, если украинские военные не смогут перейти в контратаку, война может закончиться патовой ситуацией или, что ещё хуже для Украины, поражением.



Reuters

Россия подготовила 1200 танков для возможного вторжения на Украину, что примерно на 300 танков больше, чем у всей украинской армии в полном составе. Однако, как пишет Forbes, если учитывать особенности военной доктрины и динамику, то нельзя сказать, что вторжение будет для российской армии лёгкой прогулкой.

Как отмечает издание, и российская, и украинская армии следуют проверенной советской доктрине: обе ведут активную оборону, то есть, даже защищаясь, они планируют атаки и контратаки, чтобы вывести противника из равновесия. Но у украинской стороны будет очевидное преимущество: так как она будет защищаться, передовые батальоны должны иметь возможность скрыть свои позиции, иными словами, они должны окопаться. И за семь лет конфликта в Донбассе украинская армия как раз располагает сотнями километров траншей, бесчисленными землянками для пехоты и бункерами для техники.

Помимо собственно бронетехники, у киевской армии есть масса способов уничтожать танки противника — например, противотанковые ракеты. А так как российские танки покатятся по открытой местности, чтобы смять и загнать в угол окопавшиеся силы Украины, это приведёт к большим потерям.

«Учитывая, что придётся сделать русским, чтобы выиграть полномасштабную войну на Украине, — и что украинцам, чтобы не дать русским победить, — совсем не очевидно, что 1200 русских танков достаточно, а 900 украинских — наоборот, мало», — пишет автор материала.

Однако активная оборона требует, чтобы танки были готовы в кратчайшие сроки выйти из окопов и собраться в кулак для дестабилизирующей контратаки на захватчиков. И если украинская бронетехника не сможет нанести контрудары против российской танковой атаки, совершенно ясно, что может произойти дальше — достаточно вспомнить осаду Донецкого аэропорта. Это сражение оказалось одним из последних, после чего война в Донбассе перешла в окопную. И завершилось оно поражением Киева, когда украинская танковая колонна, двигавшаяся к аэропорту на подкрепление, развернулась.

«Если русские открыто вторгнутся в ближайшие месяцы и киевские танкисты не смогут перейти в контратаку, новая война может закончиться тем же, что и старая. Патовой ситуацией. Или, что ещё хуже для Украины, поражением», — заключает автор Forbes.