 

В Волгоградской области отремонтировали рекордное количество дорог

10.12.2021, 2:16, Новости дня
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В Волгоградской области в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» общая протяженность отремонтированных трасс превысила 543 километра, приведены в нормативное состояние 423 километров региональных трасс, 85 километров улиц Волгограда и 35 километров улиц Волжского.

Как отметил председатель регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев, увеличивать количество объектов ремонта, в том числе, позволяет заблаговременное проведение закупочных процедур, сообщается на официальном сайте Волгоградской области.

«Сегодня у нас завершается контрактация объектов на 2022 год. К нормативному состоянию по дорожному нацпроекту предстоит привести еще порядка 290 километров региональных дорог, 60 километров улиц Волгограда и 40 километров улиц Волжского, в том числе продолжить строительство второго этапа Электролесовской и приступить к реконструкции Латошинской. Кроме того, формируется план на период 2023-2024 гг.: за это время планируем отремонтировать и реконструировать еще порядка 750 километров магистралей местного и регионального значения», – подчеркнул Васильев.

Напомним, Волгоградская область и ее столица на федеральном уровне признаны одним из крупнейших транспортных узлов европейской части страны. Именно поэтому развитие дорожно-транспортного комплекса региона имеет стратегическое значение для всего Юга России. В целом за текущий дорожный сезон в регионе всеми видами работ – от ремонта до строительства – охвачено порядка 700 километров магистралей. Обновление ключевых дорожных объектов региона высоко оценили помощник президента РФ Игорь Левитин и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.



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