 

Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным

10.12.2021, 2:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава американской администрации Джо Байден в ходе телефонного разговора ознакомил его с содержанием своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Завершил полуторачасовой разговор с Джо Байденом. Президент Соединенных Штатов проинформировал меня о содержании своих переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и коснулись хода внутренних реформ на Украине», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил, что разговор Зеленского и Байдена длился «практически полтора часа», передает ТАСС.

По словам Ермака, Зеленский сообщил в разговоре с Байденом, что Украина – «абсолютно мирное государство» и «не собирается ни на кого нападать». «Мы только хотим принести на нашу земли мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», – сообщил глава офиса президента Украины. «Это уже стало традицией, что разговоры президентов США и Украины проходят в очень откровенной и прямой атмосфере», – добавил Ермак.

В офисе Зеленского сообщили, что в ходе разговора президентов США и Украины «состоялся обмен оценками по ходу и результатам переговоров лидеров Соединенных Штатов и России», при этом «ключевым вопросом переговоров [Байдена с Зеленским] стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования».

«Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру в Донбассе», – подчеркнули в офисе президента Украины, уточнив, что «стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении». Как утверждается в сообщении, Зеленский в ходе телефонного разговора подчеркнул, что в Киеве «есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах».

Президенты США и Украины также предметно обсудили «пути продолжающейся в сферах безопасности, финансов и политики поддержки Украины в противодействии гибридной агрессии». Отдельное внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что «украинская сторона рассматривает проект «Северный поток – 2» исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности». «В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины», – отмечает офис украинского президента.

Напомним, во вторник президенты РФ и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Ахеджакова опровергла вызов в СК из-за спектакля «Первый хлеб»

14.06 / В Следкоме Беларуси прокомментировали возможность “выдачи” Протасевича террористам “ЛНР”

19.11 / На повторное голосование на местных выборах в Украине выделили еще 51 млн грн

25.11 / Сидоренко: Зеленский просит Венецианскую комиссию оценить “ситуацию” с КСУ. Я уже вижу диаметр глаз клерков Совета Европы

13.08 / Эксперт оценил позицию Зеленского по ситуации в Белоруссии

15.06 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Шаталова

26.08 / Bloomberg – «наше участие не подлежит сомнению» — глава МИД Венгрии исключил выход страны из ЕС

09.07 / Руководитель группы следователей в делах Порошенко: В ГБР очень негативная атмосфера, все боятся

23.11 / В РФ все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов

20.11 / “Остановись, королева, ты убьешь меня”. Кристина Агилера засветила грудь в глубоком декольте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика