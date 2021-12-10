CNBC – помощница Джонсона уволилась из-за коронавирусной вечеринки — в Лондоне звучат призывы и к отставке премьера

Для борьбы со штаммом «омикрон» британские власти вводят новые ограничения. Но, как передаёт CNBC, общественность сейчас не очень доверяет правительству. После того как в прессу попало видео с шутливыми комментариями помощницы Бориса Джонсона о рождественской вечеринке, якобы состоявшейся на Даунинг-стрит в разгар локдауна в прошлом году, героиня ролика покинула пост. Теперь некоторые парламентарии призывают и к отставке самого премьер-министра, который настаивает, что празднества не было.

Ковидные требования и скандал в Великобритании. Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон ввёл новые жёсткие ограничения, чтобы помешать распространению штамма «омикрон». Начиная с пятницы и до конца года британские власти вводят требование по обязательному ношению масок в большей части закрытых общественных мест, вроде кинозалов и театров. Согласно распоряжению правительства, люди уже должны быть в масках в магазинах и общественном транспорте. А со следующей недели все, кто находится в Великобритании, будут обязаны предъявлять ковидные паспорта на входе в места большого скопления людей — например, ночные клубы. Сотрудникам, работающим по найму, рекомендуется работать из дома, если есть такая возможность.

Сейчас премьер-министру необходимо, чтобы общественность ему доверяла и следовала его правилам. Но на сегодня его авторитет был существенно подорван. Видите ли, в Соединённом Королевстве разгорелся скандал. Пошли слухи, что в разгар прошлогоднего локдауна в том самом доме на Даунинг-стрит, 10, состоялась некая рождественская вечеринка. Премьер-министр это отрицает, но вдруг всплыло видео, на котором одна из его главных помощниц шутливо рассказывает о празднестве своим коллегам.

Это передовица одного из британских таблоидов. Заголовок завтрашнего выпуска The Sun: «Делайте, как я говорю, но сам я так в Рождество делать не буду». И иллюстрация — премьер-министр Борис Джонсон в образе Гринча.

Подробнее о последствиях скандала расскажет корреспондент CNBC Валери Кастро.

АЛЛЕГРА СТРЭТТОН, бывший пресс-секретарь премьер-министра Великобритании: И я пошла домой. Нет, подождите, хм…

От шуточек про, как выяснилось, рождественскую вечеринку в ходе инсценированной пресс-конференции для коллег…

АЛЛЕГРА СТРЭТТОН: Это же на видео записывается… Эта вымышленная вечеринка была деловой встречей. И там социальную дистанцию никто не соблюдал.

…до всхлипов и рыданий на пороге своего дома.

АЛЛЕГРА СТРЭТТОН: Прекратите, пожалуйста. Прекратите. Я сейчас выступлю с заявлением. Не надо.

Аллегра Стрэттон, теперь уже бывший пресс-секретарь* премьер-министра Бориса Джонсона, объявила, что уходит в отставку, после того как в прессу попал ролик с её шутливыми комментариями. Некорректные высказывания были записаны на видео год назад, всего спустя несколько дней после предполагаемой рождественской вечеринки на Даунинг-стрит, 10. В то время действовавшие в стране антиковидные ограничения запрещали подобные собрания — и Великобритания столкнулась с переполненными больницами и ростом числа смертей от коронавируса.

АЛЛЕГРА СТРЭТТОН: По моим высказываниям можно подумать, что я смеюсь над правилами. Правилами, которым люди старались следовать всеми силами. Но это никогда не входило в мои намерения. Я до конца своих дней буду сожалеть об этих словах и приношу всем вам свои глубочайшие извинения.

Премьер-министр прокомментировал скандал в парламенте.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Я могу понять, какую ярость вызывает мысль о том, что люди, устанавливающие правила, не следуют им сами, господин спикер. Поскольку и я был в ярости, после того как посмотрел это видео.

Под гул неодобрительных возгласов премьер-министр извинился со своей стороны, но при этом факт проведения празднества опроверг.

БОРИС ДЖОНСОН: С тех пор как были озвучены эти утверждения, меня неоднократно заверяли, что никакой вечеринки не проводилось и никакие ковидные правила нарушены не были.

ВАЛЕРИ КАСТРО, корреспондент CNBC: Джонсон поручил провести расследование, чтобы проверить утверждения о вечеринке, и пообещал, что если правила действительно были нарушены, в отношении любых лиц, которые к этому причастны, будут приняты дисциплинарные меры. Однако, Шеп, некоторые парламентарии уже призывают и к отставке самого премьер-министра.

Вы-то нам уж точно врать не станете. Внимательно следим.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года.

* Так сказано в оригинале. Аллегра Стрэттон покинула пост пресс-секретаря премьер-министра в апреле 2021 года, а сейчас ушла в отставку с позиции представителя правительства на Конференции ООН по изменению климата COP26. На момент записи видео Стрэттон ещё находилась в должности пресс-секретаря премьер-министра (прим. ИноТВ).