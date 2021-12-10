 

Сейчас в Украине находится 300 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca. Контрактов на дозакупку препарата нет – Минздрав

10.12.2021, 1:46, Новости дня
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Эту партию вакцины Украина получила 2 декабря в рамках гуманитарной помощи. Срок годности препаратов закончится 28 февраля 2022 года.

Вакцина развезена в региональные склады и используется для введения первой и второй дозы в пунктах прививки и центрах вакцинации. В Минздраве ожидают, что вакцина может быть использована в полном объеме.

Договоренностей о поставках вакцины AstraZeneca в рамках закупок за счет государственного бюджета на данный момент нет. Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что в Украине достаточно вакцин против COVID-19.

В частности, министерство напомнило о контракте с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022–2023 годы. В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно.

Контекст:

Согласно данным мониторингового сервиса СНБО, в Украине с 1-го по 7 декабря не сделали ни одной прививки вакциной AstraZeneca. Некоторые пользователи соцсетей сообщали, что препарат закончился в пунктах вакцинации и нет возможности получить вторую прививку тем, кто уже сделал первую.

За ноябрь–декабрь в Украине списали более полумиллиона доз AstraZeneca из-за истекшего срока годности препаратов.

Минздрав в ноябре разрешил делать второй укол препаратами Pfizer или Moderna после первой дозы AstraZeneca. Между первой и второй дозой должно пройти минимум 28 дней. Для проведения вакцинации по смешанной схеме нужно обратиться к своему семейному врачу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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