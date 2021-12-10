 

Во Франции спустили на воду первый катер, построенный для охраны морских границ Украины

10.12.2021, 1:46, Новости дня
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Весной 2022 года после ходовых испытаний новый катер должен прибыть в Украину. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, одним из достижений контракта с французской стороной является то, что пять из 20 катеров будут построены с помощью специалистов из Франции на мощностях в Николаеве.

Катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч), его испытания продлятся до конца января 2022 года. В ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / Youtube
Контекст:

В ноябре 2019 года Украина и Франция подписали договор о поддержке и усилении системы морской охраны и безопасности границ, согласно которому ГПСУ получит 20 современных 32-метровых патрульных кораблей от французской компании “Осеа”. 

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский одобрил законопроект №0025 “О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины”. 

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в феврале 2021 года обещал, что поставки в Украину патрульных катеров, изготовленных “Ocea”, начнутся в конце 2021 года. 

В октябре 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что украинские пограничники начнут получать патрульные катера компании “Осеа” в 2022 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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