В Рязанском десантном училище открыли бюст Героя РФ Зурико Иванова

В День Героев Отечества на территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова состоялось торжественное мероприятие в честь открытия бюста Герою РФ Зурико Иванову.

Памятник открыл генерал-лейтенант Владимир Алексеев, начальник штаба-первый заместитель начальника Главного управления Генерального Штаба. Отмечается, что это первый бюст на территории, где учатся спецназовцы, передает телеканал «ГТРК ОКА».

Родился Зурико Иванов в Узбекской ССР 8 января 1955 года. Он является выпускником Рязанского училища ВДВ, по распределению попал в спецназ. До этого учился в Ташкентском бронетанковом училище. После поступления воздушно-десантных войск на вооружение самоходки Су-85 факультет перевели в Рязань. Так Иванов стал десантником.

С сентября 1983-го по апрель 1984 года проходил службу в Афганистане, награжден орденом Красной звезды. После распада СССР принял участие в гражданской войне в Таджикистане, став замкомбрига. Именно 15 бригада сыграла важную роль в наведении порядка в Таджикистане.

С января 1995-го по октябрь 1996 года Иванов отвечал за личную безопасность Доку Завгаева. Несмотря на частые попытки нападения, ни одна из них доведена до конца не была, так как охраняли политика офицеры ГРУ, руководил которыми полковник Зурико Иванов.

В 1999 году Иванов попал в Центр специального назначения «Сенеж», который стал основой для формирования сил спецопераций ВС России. Офицеры Центра выполняли особые задачи.

В ночь с 4 на 5 октября 1999 года полковник Иванов, майор Виктор Пахомов, старший лейтенант Алексей Галкин с водителем-чеченцем выехали для проведения важной встречи. В Надтеречном районе их ждала засада. Водитель, чеченец-агент и Иванов были убиты, а Галкин и Пахомов попали в плен, откуда позже бежали.

Группу искали, позже выяснилось, что за нападение отвечал боевик Абу Мовсаев, один из ближайших подручных Шамиля Басаева. Боевика уничтожили 23 мая 2000 года. Останки полковника удалось вернуть.

В 2000 году Зурико Иванов посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. На церемонии присутствовали почетные гости, ветераны, сослуживцы и выпускники военного училища.