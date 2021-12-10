СМИ нашли странности в деле сбежавшей с 15 млн рублей кассирши в Ачинске

Кассир Анна Григорьева, укравшая из банка больше 15 млн рублей, пыталась покончить с собой и исчезла только спустя четыре дня после совершенного преступления.

Последний раз на работе Анна Григорьева была 3 декабря, на снятом в этот же день видео видно, как кассир открывает сейф и вытаскивает из него коробку с деньгами. Однако в банке пропажу заметят лишь спустя четверо суток.

«Кассир не может заходить в кассу один и открывать кассу один не может. И сдавать кассу они [два кассира] должны каждый день, утром и вечером. Абсолютно все происходит под камерами. А тут четыре дня никто ничего не замечал, ни руководство, ни второй кассир», – сообщил порталу NGS.ru источник, знакомый с работой в банке.

Официальный представитель «Альфа-Банка», в филиале которого и произошла кража, заявил, что компания не будет давать никаких комментариев по этой истории.

СМИ посчитали за странность и то, что кассир пропала спустя несколько суток после кражи, а в день преступления она спокойно вернулась домой.

По информации Shot, муж пропавшей, Денис, утверждает, что вечер 3 декабря и весь следующий день они с женой провели дома. А 5 числа, в воскресенье, Анна попыталась покончить с собой, после чего ее увезли на скорой помощи. Канал публикует две записки, которые женщина якобы написала перед смертью.

В первой написано: «Родные мои, любимые, самые мои дорогие, словами не просто передать, как я вас люблю, простите, что так не могу… Мамуля, папуля, Юляша, Вика, Комарик, простите. Я за эти годы тихо сошла с ума. Простите, но так не могу. Деня, я так тебя люблю, спасибо тебе за все, извини, но рассказать не смогла. Мама, береги папу и пройдите обследование. Юляша, а ты береги родителей. Вика, не бросай Дениса и моих любимых ребятишек. Простите, родные, люблю Вас. Деня, похороните меня рядом с тетей Таней, чтобы нам быть вместе. Друзья все мои, я вас очень люблю! Мам, не плачь только, ты самая лучшая моя».

Вторая записка, предположительно, адресована кому-то на работе.

«Даша, я не виновата и у меня не было другого выхода, извините, что так, рассказать не смогла, я три года молчала, потому что мне угрожали. Ребята не знали, и Света не виновата, не наказывайте ее, они сказали, что все знают про мою семью, следили и заставляли так делать. Простите меня, я вас, ребята, всех люблю, но дальше после последнего раза больше не смогла».

Факт попытки суицида подтвердил редакции NGS24.RU официальный источник, знакомый с ситуацией.

6 декабря, по данным Shot, Анна вернулась из больницы домой и до вечера находилась там с мужем. По данным СМИ, в тот день к супругам приезжали сразу несколько родственников.

В ночь на 7-е в 03:50 камера в подъезде сняла, как некто спускается по лестнице, прикрывая лицо.

В 11 утра 7 декабря мама Анны заявляет в полицию об исчезновении дочери. По словам родных, она ушла из дома, пока муж спал. Также мама женщины обратилась за помощью к волонтерам-поисковикам. Те объявили сбор добровольцев, распространили ориентировки по соцсетям.

Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск.