«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Московский «Спартак» в гостях переиграл польскую «Легию» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира.

Встреча в Варшаве на арене «Стадион Войска Польского» завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. Забитым мячом отметился Зелимхан Бакаев (17-я минута). На восьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял форвард «Легии» Томаш Пекгарт, передает ТАСС.

В другом матче группы С «Наполи» со счетом 3:2 обыграл «Лестер». «Спартак» набрал десять очков и занял первое место в группе, благодаря чему напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Второе место занял «Наполи» (десять очков), третье – «Лестер» (восемь), четвертое – «Легия» (шесть). «Наполи» сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, «Лестер» выступит в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоится 13 декабря, первый матч пройдет 17 февраля, ответный – 24 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля 2022 года. Первый матч пройдет 10 марта, ответный – 17 марта.

Напомним, 24 ноября московский «Спартак» стал лидером группы Лиги Европы после двух побед над итальянской командой «Наполи». В первом матче группового этапа «Спартак» уступил «Легии» (0:1), затем обыграл итальянский «Наполи» (3:2), проиграл и сыграл вничью с «Лестером» (3:4, 1:1) и снова обыграл «Наполи» (2:1). Российская команда заняла первое место в группе Лиги Европы впервые с 2017 года. Тогда «Зенит» стал первым в квартете, где выступали испанский «Реал Сосьедад», норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар».