Команда Навального предложила 3 млн руб. за видео из томского отеля, сделанные в день отравления

В частности, за видеозаписи из гостиницы, где жил Навальный, сделанные в день отравления – 20 августа 2020, – они предлагают 3 млн руб. (1,1 млн грн). Записи с камер наблюдения, как утверждается, пропали, в материалах доследственной проверки их нет.

Еще 1,5 млн руб. (550 тыс. грн) предлагается за информацию об отравителях из ФСБ, а также за сведения о других аналогичных спецоперациях.

За дополнительную информацию о конкретной группе отравителей, которые отравили Навального, команда оппозиционера предлагает 500 тыс. руб. (184 тыс. грн). Речь о данных об их местонахождении, нынешнем месте работы и деятельности после публикации расследования.

Команда Навального утверждает, что деньги на все эти вознаграждения они собирают путем краудфандинга.

ВИДЕОВидео: Алексей Навальный / YouTube

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

В декабре было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

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