 

Байден сказал Зеленскому, что любые решения, которые касаются Украины, не могут приниматься без Украины – Ермак

10.12.2021, 0:16, Новости дня
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Его слова в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” передал глава Офиса главы Украинского государства Андрей Ермак.

“Байден повторил [президенту РФ Владимиру] Путину, что какие-либо переговоры и решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины… Байден подтвердил, что США окажут… всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время”, – сказал Ермак.

По его словам, Байден “очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации вокруг украинских границ и вторжении на территорию Украины”.

Контекст:

Разговор президентов США и Украины состоялся после беседы Байдена с Путиным 7 декабря.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО. По словам Байдена, решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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