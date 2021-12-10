Группа беженцев на границе Белоруссии и Польши решила вернуться на родину

Часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, сообщила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину.

«Большая группа беженцев, находящаяся в торгово-логистическом центре «Брузги», готова вернуться на родину в ближайшие дни», – передает Sputnik Беларусь со ссылкой на координатора по чрезвычайным ситуациям Международной организации по миграции Мохаммеда Рефаата.

По его словам, некоторые мигранты подходили в четверг к представителям организации и говорили, что хотели бы вернуться к себе домой. Сейчас организация собирает данные людей, чтобы организовать их возвращение. У многих людей ничего нет, и организация готова им предоставить документы и деньги.

Рефаат сообщил, что предоставление статуса беженца в ЕС для мигрантов – решение нескольких стран, и Международная организация по миграции никак не может на это повлиять. «Пока мы можем предложить только добровольное возвращение на родину», – подчеркнул представитель МОМ.

Представители организации доставили гуманитарную помощь для мигрантов. В ней – продуктовые наборы, они составлены из расчета на 1,5 тыс. человек на одну неделю. Сейчас в центре временного пребывания находится около тысячи беженцев.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.

Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.