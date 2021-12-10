 

Харламов высмеял задержанного за взятку главу ГИБДД Ставрополья

10.12.2021, 0:04, Новости дня
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Комик и шоумен Гарик Харламов обратил внимание в своем Instagram на новость о том, что у задержанного за взятку экс-начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова помимо золотого унитаза нашли 21 объект недвижимости и шесть автомобилей.

«Интересные новости нашли меня опять, вторая часть Марлезонского балета. Листайте», – предложил Харламов своим читателям, представив их вниманию снимок Петергофа и других памятников архитектуры с забавными подписями, информирует «Ридус».

Ранее в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве.

При этом интересным открытием стал дом Сафонова: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, а также золотые унитазы и золотые смесители. Позже подозреваемый отрекся от дворца с позолоченными унитазами, однако его соседи рассказали, что Сафронов строил дом с нуля.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела главы ГИБДД с золотым унитазом.



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