 

Путин обвинил НАТО в стремлении сделать Россию Московией

10.12.2021, 0:04, Новости дня
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Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова.

«Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации, разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», – приводит слова российского лидера ТАСС.

Напомним, 7 декабря глава российского государства Владимир Путин сообщил президенту США Джо Байдену в ходе переговоров в формате видеоконференции, что Москва «серьезно заинтересована» в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.



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