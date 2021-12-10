Путин обвинил НАТО в стремлении сделать Россию Московией

Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова.

«Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации, разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», – приводит слова российского лидера ТАСС.

Напомним, 7 декабря глава российского государства Владимир Путин сообщил президенту США Джо Байдену в ходе переговоров в формате видеоконференции, что Москва «серьезно заинтересована» в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.