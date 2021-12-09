 

Путин призвал не беспокоиться за российскую армию

09.12.2021, 23:20, Новости дня
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Не нужно беспокоиться за нашу армию – с ней все в порядке, она развивается, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Информацию об этом передает РИА «Новости».

В четверг начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС) РФ готовы к боевому применению. Он также сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».

Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, успешно завершаются.

Кроме того, он заверил, что РФ совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС). «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба. Помимо этого, отметил Герасимов, с учетом роста напряженности вблизи государственной границы РФ наращиваются боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе.



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