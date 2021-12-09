 

Направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс

09.12.2021, 23:20, Новости дня
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Направлявшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины «Донбасс» лег на обратный курс, на запросы не реагирует, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Информация о движении корабля управления «Донбасс» (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Добавляется, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив, на требования российских пограничников не реагирует.



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