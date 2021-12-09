Как задобрить хозяина 2022 года: выбираем новогодний маникюр, который понравится Тигру

Уже скоро начнется новый 2022 год. Его талисманом является Черный Водяной Тигр. Как можно задобрить его, чтобы новый год принес удачу? Для этого нужно использовать яркий макияж на Новый год и такой же маникюр, а также стильные образы. Необходимо отметить, что при выборе дизайна ногтей стоит проявить фантазию, так как в этом вопросе нет никаких ограничений.

Цвета

Стоит обратить внимание на цвета, которые в этом году нужно использовать. К таковым относятся белый, черный, золотой и оранжевый. Хороший вариант маникюра – лаконичный дизайн с лапой хищника или его мордочкой.

Также можно сделать нейл-арт с тигровой окраской. Желательно выделить 2-3 ногтя, а остальные покрыть темным лаком, ведь Тигр Черный.

Поскольку Тигр не только Черный, но и Водяной, можно сделать маникюр в бело-голубых тонах, символизирующих воду. На одном ногте можно изобразить морду хищника. Такой маникюр выглядит современно, стильно и очень женственно.

Очень важно при создании маникюра, чтобы символ года не потерялся на ваших ногтях.

Что нужно учитывать

Необходимо помнить, что хозяин следующего года не любит пестроту. Потому стоит отказаться от большого количества наклеек и блесток. Также не следует применять в маникюре много разнообразных техник и покрывать каждый ноготь разным цветом. Лучше выбрать 1 или 2 цвета и пару ногтей сделать акцентными.

Что не нравится Черному Водяному Тигру

Символу этого года не нравится красный цвет. Поэтому не стоит использовать его в новогоднем маникюре.