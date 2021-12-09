Мнение: Путин опасается членов СПЧ?

Президент России встретился с членами Совета по правам человека (СПЧ). Но встреча прошла в режиме видеоконференции.

Это притом, что вчера в Сочи Владимир Путин встретился с молодыми учеными в одной комнате, за одним столом.

Там же в Сочи президент России лично принял президента Греции.

А вот находиться с членами СПЧ в одном помещении Владимир Путин почему-то то ли не захотел, то ли не смог.

Президенту доложили, что члены СПЧ не успели пройти ПЦР-тестирование и могут представлять угрозу для здоровья главы государства?

Или в администрации президента считают Совет по правам человека настолько декоративной структурой, что с ними можно поговорить и в режиме видеоконференции? Да и то исключительно ради соблюдения ритуала?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

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