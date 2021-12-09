 

Сейчас на украинских складах находятся 9,5 млн доз COVID-вакцин

09.12.2021, 22:48, Новости дня
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В Минздраве уточнили, что на складах сейчас:

2 544 673 дозы вакцины компании Moderna;
300 000 доз вакцины компании AstraZeneca;
4 864 530 доз вакцины компаний Pfizer/BioNTech;
1 904 056 доз вакцины компании Sinovac Biotech.
Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 декабря в Украине первую дозу вакцины получили почти 14 млн человек, две – более 12 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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