ФСБ России заявила о корабле ВМС Украины, который двигается в сторону Керченского пролива и “создает угрозу мореплаванию”

“9 декабря в 09.12 корабль управления “Донбасс” ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было”, – говорится в заявлении ФСБ.

По данным российской спецслужбы, в 13.45 сопровождающий украинское судно корабль береговой охраны ФСБ России предупредил о “необходимости соблюдения российского законодательства”. Служба получила ответ, что следовать корабль через Керченский пролив не планирует.

“В настоящее время “Донбасс” находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания”, – заявили в ФСБ.

Контекст:

Корабль управления “Донбасс” был построен в 1969 году. После раздела Черноморского флота СССР его переименовали в “Краснодон”, а в 2001 году – в “Донбасс”. Во время оккупации Россией украинского полуострова Крым в 2014 году он оказался под российским контролем, но позже Украина вернула его себе

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