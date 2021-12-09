 

ФСБ России заявила о корабле ВМС Украины, который двигается в сторону Керченского пролива и “создает угрозу мореплаванию”

09.12.2021, 22:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“9 декабря в 09.12 корабль управления “Донбасс” ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было”, – говорится в заявлении ФСБ.

По данным российской спецслужбы, в 13.45 сопровождающий украинское судно корабль береговой охраны ФСБ России предупредил о “необходимости соблюдения российского законодательства”. Служба получила ответ, что следовать корабль через Керченский пролив не планирует.

“В настоящее время “Донбасс” находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания”, – заявили в ФСБ.

Контекст:

Корабль управления “Донбасс” был построен в 1969 году. После раздела Черноморского флота СССР его переименовали в “Краснодон”, а в 2001 году – в “Донбасс”. Во время оккупации Россией украинского полуострова Крым в 2014 году он оказался под российским контролем, но позже Украина вернула его себе

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / «Клеветническая кампания» — обозреватель Figaro защитил Виктора Гюго от нападок активистов

10.05 / В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

14.12 / В ходе протестов в Вашингтоне задержаны 33 человека

26.01 / Премьер Италии объявил об отставке

21.05 / В студию телеканала “Белсат” пришли силовики. Они задержали технических работников

11.08 / Компания Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020

09.04 / Главред – эксперт объяснил, как Украине стать основным союзником США вне НАТО

05.11 / Карантин введен в Великобритании

05.08 / Немецкие экологи через суд потребовали запретить «Северный поток – 2»

10.11 / “Тут не гинекологи, зачем, как на осмотр?” Волочкова показала шпагат, в сети заподозрили, что она “совсем спилась”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика