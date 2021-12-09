Мнение: О Китае… Песец подкрадывается?

Мы тут по инерции думаем, что #Китай – это новая сверхдержава и опасаемся, что под неё придётся «лечь» всем, а не только части элит. А внезапно выясняется, что проблемы у дальневосточного соседа нарастают, аки снежный ком. И фактический дефолт крупнейшего застройщика – это ещё цветочки…

Пушной зверёк потихоньку приближается с Севера.

Вот что пишут несколько учёных в журнал МВФ «Финансы и развитие» (июнь 2021):

«В последние годы о слабом распределении капитала говорит замедление совокупной факторной производительности, через которую оценивается рост производительности, не объясняемый увеличением трудовых ресурсов или капитала. В начале 2000-х годов в результате значительных прямых инвестиций, которые помогли сформировать китайскую частную обрабатывающую промышленность, совокупная факторная производительность росла на 2,6% в год, ускоряясь до внушительных 3,9% в конце прошлого десятилетия. После мирового финансового кризиса эти показатели так и не восстановились, с 2015 года по 2019 год рост составлял всего 0,2% в год».

И ещё…

«Численность населения Китая, возможно, уже достигла максимального уровня. Ещё важнее отметить, что население трудоспособного возраста уже начало сокращаться. Группа населения старше 65 лет увеличится более чем в два раза, достигнув к 2049 году 400 миллионов. Особенно примечательно, что число людей старше 85 лет увеличится более чем в три раза до 150 миллионов человек, превысив численность их ровесников в США и Европе вместе взятых. Старение населения является как социальной, так и экономической проблемой. Забота о пожилых потребует выделения дополнительных ресурсов на здравоохранение, долгосрочный уход и дома престарелых. По традиции за пожилыми ухаживают их дети. Однако из-за сокращения состава семей многим старикам в итоге не на кого будет рассчитывать».

И хотя китайский бюджет сложно назвать социально ориентированным, в перспективе ему всё же придётся взять на себя изрядную часть заботы о стариках. Иначе «революция зонтиков» охватит уже и континентальный Китай.

А в общем-то вывод неутешителен. Производительность труда и капитала в КНР падает. Экономика становится менее эффективной. Население стареет. В общем, закат Китая, похоже, уже начался…

Да, он будет долгим и мучительным. Но неизбежным.

И #Россия в итоге останется без последней, пусть и условной, «надежды и опоры». Что делать ей тогда? К кому прислоняться?

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