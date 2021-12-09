 

«Не вижу необходимости держать его за решеткой»

09.12.2021, 22:38, Разное
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Путин — об аресте ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что не считает нужным держать под арестом в СИЗО ректора «Шанинки» профессора Сергея Зуева. Об этом сообщает член СПЧ и автор «Новой газеты» Леонид Никитинский.

«Не вижу необходимости держать его за решеткой», — пояснил президент в ответ на выступление члена СПЧ Николая Сванидзе.

Этот ответ, как передает обозреватель «Новой», прозвучал после перерыва во встрече Путина с СПЧ. В этой части беседы трансляция федерального телевидения прекратилась. Беседа прервалась около 17:00 мск и затем возобновилась вновь. Всего президент и члены СПЧ общались более четырех часов.

Без прямого включения правозащитники обсудили с президентом вопрос об аресте Зуева и о ликвидации «Мемориала»*. Путин заявил, что запросил дополнительные сведения по процессу над правозащитным центром и обществом. Она также отдельно подчеркнул, что по его данным, «Мемориал» якобы «защищает» террористические организации вроде Хизб ут-Тахрир*.

При этом президент отметил, что «всегда с уважением относился» к деятельности «Мемориала». Из подготовленной для него справки Путин зачитал сведения о том, что при этом «Мемориал» причислил к жертвами политических репрессий «несколько лиц», которые, как «обнаружили израильские специалисты», служили при нацистах.

Дело Зуева

Мосгорсуд 9 ноября отправил в СИЗО ректора Шанинки, 67-летнего профессора Зуева. До этого суд первой инстанции оставил его на свободе — когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. Под домашним арестом ученого снова госпитализировали с гипертоническим кризом, а затем ему провели срочную операцию на сердце в одной из московских больниц.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей. Зуев категорически не признает вину.

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По делу в СИЗО также находятся экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова переведена под домашний арест.

Уничтожение «Мемориала»

Генпрокуратура РФ 11 ноября обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Мемориал», а также подразделения организации. В качестве причины ведомство указало систематическое отсутствие маркировки «иноагента» у материалов организации. В поддержку «Мемориала» выступили различные российские и международные правозащитные организации, академики, историки, музыканты и многие другие.

В самом «Международном Мемориале»* назвали требование Генпрокуратуры «политическим решением об уничтожении общества», которое занимается «историей политических репрессий и защитой прав человека».

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

*Внесен Минюстом РФ в реестр НКО-«иноагентов»**Организация признана террористической и запрещена в РФ

Источник: Новая газета



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