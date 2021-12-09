Грызлов: Предложение Киева о включении в СЦКК Германии и Франции абсурдно

Украинская сторона предложила реформировать Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), включив в него Германию и Францию, это заявление абсурдно, сообщил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

«Показательным примером было предложение украинской делегации до конца сегодняшнего дня радикально реформировать Совместный центр контроля и координации, включив туда Германию и Францию», – цитирует Грызлова ТАСС.

Отмечается, что, несмотря на аргументы со стороны Донбасса, украинская сторона продолжает настаивать на данном предложении, демонстрируя пренебрежение жизнями своих граждан.

Полпред РФ подчеркнул, что в таких условиях дальнейшие переговоры невозможны. От них отказались Донецк, Луганск и ОБСЕ.

Ранее первый замглавы делегации украинских властей в контактной группе Андрей Костин предложил провести заседание, чтобы обсудить вопросы обеспечения перемирия в Донбассе.

Власти Украины начали военные действия против ДНР и ЛНР в 2014 году. По данным республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тыс. человек. Для решения вопрос перемирия была создана контактная группа.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.