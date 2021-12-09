В СПЧ одобрили появление закона о социальной рекламе в интернете

Заместитель председателя СПЧ, заместитель председателя попечительского совета Благотворительного фонда им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» Светлана Маковецкая одобрила появление закона о социальной рекламе в интернете.

«…Мы обращали внимание на благоприятные вещи, которые случились в этом году. Это появление нового института развития – Фонда культурных инициатив, это быстрое кредитование для сохранения занятости в НКО по лекалам прошлого года, это софинансирование региональных конкурсов для проектов некоммерческих организаций, это возможность бесплатного проведения крупных рекламных кампаний в интернете через оператора соцрекламы, которую выбрал Институт развития интернета. И кстати, возвращаясь к тому, что мы говорили про бездомных, мы надеемся, что следующий год ознаменуется крупной рекламной кампанией, направленной на возникновение интереса к защите прав бездомных, которую реализуют как раз некоммерческая организация «Доктор Лиза» и Институт развития интернета», – сказала Маковецкая в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое провел президент РФ Владимир Путин. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Фонд «Доктор Лиза» планирует рекламную кампанию с Оператором социальной рекламы (АНО «Институт развития Интернета») в 2022 году, посвященную поддержке бездомных людей.

Напомним,1 мая 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Закон вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. Аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы. Требования предполагается распространить на владельцев информационных ресурсов, распространяющих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключения предусмотрены для сайтов СМИ. Оператор социальной рекламы – АНО «Институт развития Интернета».

7 декабря Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») продлила до 15 декабря прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций.