 

CNBC – японский миллиардер Маэдзава добрался до МКС на «Союзе», а в 2023-м полетит к Луне на корабле SpaceX

09.12.2021, 22:06, Новости дня
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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава на российском корабле «Союз» прибыл на МКС, где он проведёт почти две недели, пишет CNBC. При этом у Маэдзавы на 2023 год уже запланирован полёт к Луне на корабле Starship компании SpaceX.


Reuters

Перед полётом к Луне на корабле SpaceX японский миллиардер Юсаку Маэдзава отправился в качестве частного космического туриста на МКС, пишет CNBC. Там он проведёт почти две недели и должен вернуться на Землю 19 декабря.

Маэдзава прибыл на станцию на российском космическом корабле «Союз» вместе со своим помощником по бизнесу Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным.

Японский предприниматель заказал полёт через американскую компанию Space Adventures, на счету которой уже семь туристов, отправленных на космическую станцию на российских ракетах.

Примечательно, что визит Маэдзавы на МКС состоялся после того, как он забронировал у SpaceX поездку на Луну в рамках своего проекта под названием dearMoon, о котором было объявлено в 2018 году. Он планирует в составе экипажа из 10—12 человек совершить на ракете SpaceX Starship многодневный полёт с целью добраться до лунной орбиты. Маэдзава при этом заявил, что «оплатит всё путешествие».

Согласно планам американской компании, этот полёт пока запланирован на 2023 год. В рамках миссии dearMoon планируется за три дня долететь до Луны, облететь её, а затем за три дня вернуться обратно.



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