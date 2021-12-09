 

Временно оккупированный Крым и Крымская платформа. Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию

09.12.2021, 22:04, Новости дня
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Документ поддержали 62 страны, 22 проголосовали против, воздержались – 55.

Среди стран, которые высказались против – Россия, Армения, Беларусь, Китай, Иран.

Резолюция “упорно призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины”. Также отмечается недопустимость призыва Россией жителей Крыма в вооруженные силы РФ.

Генассамблея ООН выразила серьезную обеспокоенность милитаризацией Крыма. В документе осуждается блокирование отдельных районов Черного и Азовского морей, препятствование судоходству с нарушением международного права, расширение военно-морских баз Черноморского флота РФ в Крыму, проведение военных учений в регионе, строительство моста через Керченский пролив.

Ключевыми нововведениями резолюции, которая принимается ежегодно с 2018-ого, стали отражение в ее названии статуса Крыма как временно оккупированного полуострова.

Кроме того, в документе говорится о поддержке сотрудничества в формате Крымской платформы, подчеркивается об ответственности РФ за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, а также есть требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар, пишет “Европейская правда”.

“Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает Россию прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях”, – написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил страны-члены ООН, которые поддержали документ.

“Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму”, – отметил Кулеба.

Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали документ. Він консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи та її цілей, протидіє наростаючій мілітаризації Криму, надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону і в Криму 2/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2021

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму готовится шестой год. Каждый год документ дополняется новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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