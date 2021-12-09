«Закончилась эпоха курящих газетчиков, началась эпоха больших данных»

Главное с пресс-конференции главреда «Новой» Дмитрия Муратова и филлипинской журналистки Марии Ресса — лауреатов Нобелевской премии мира.

В Осло состоялась пресс-конференция главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и генерального директора филиппинского издания Rappler Марии Ресса, ставших в этом году лауреатами Нобелевской премии мира. Церемония награждения состоится 10 декабря. Собрали основные тезисы из выступлений журналистов.

О реакции властей на присуждение «Нобеля»

Муратов: Для меня было важнее, как отреагирует журналистское сообщество. И его поздравления, добрые слова были важнее. Мы служим не государству, а стране. Я не ожидал реакцию, которую я видел в нашем обществе. Мы стали получать письма с просьбами — помочь с несправедливым приговором, с лекарствами, купить [инвалидную] коляску, остановить вырубку лесов. У нас не работает местная власть. Люди подумали, что премия дает нам возможности для решения проблем. Мы будем стараться помочь. На нас свалилась огромная работа.

Ресса: [Нобелевская премия] — это свет, это щит. Премия показывает всему миру, насколько сложной может быть наша работа. Премия прервала молчание. Я надеюсь, что наступят светлые времена в моей стране.

О возможных последствиях из-за присвоения Нобелевской премии

Муратов: Если мы станем иностранными агентами из-за Нобелевской премии — мы не расстроимся! На нас лежат другие риски, не думаю, что мы станем иноагентами после премии. У нас в стране все время улучшают прошлое, а медиа не дают этого делать. Оказывается, мы не патриоты, потому что мы не верим в мифы. Раньше родители говорили детям: «Хватит сидеть у телевизора», а теперь дети говорят родителям: «Не смотрите эту чушь!»

Ресса: Я не знаю, что будет в будущем. На мне 10 ордеров на арест. Куда это приведет — не знаю. Моя задача — дать журналистам Rappler продолжать работу. Недавно мы выпустили расследование о связи президента [Родриго] Дутерте, войне с наркотиками и коррупции. Время покажет, что будет. Мы должны продолжать.

О будущем журналистики

Муратов: Закончилась эпоха курящих газетчиков и фильма «Доброй ночи и удачи», началась эпоха больших данных. И с большими данными мы анализируем важнейшие социальные процессы. Талант плюс технологии — вот будущее нашей профессии. И еще — преступления против журналистов должны быть раскрыты. 7 октября — 15 лет со дня убийства Анны Политковской. Мы не считаем это преступление раскрытым. Я хотел закрыть «Новую газету», когда в 2006 году убили Анну Политковскую. Журналисты были против, мы заставили друг друга работать. Мы будем работать, пока можем. Мы любим нашу аудиторию, а она любит нас. Газеты в отсутствие демократии стали парламентами, медиа представляют интересы людей.

Ресса: Соревновательность в новостях умерла. Мы на одной стороне в борьбе за факты. Независимая журналистика должна выжить.

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