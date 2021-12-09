Две новости – Личное мнение

Удивительное совпадение — две новости рядом.



Фото: Соцсети

В одной — известная, пусть и в прошлом, певица Татьяна Буланова рассуждает, что встречаясь с мужчиной, который младше, разница в возрасте аукнется в будущем. И боится, хоть и влюблена, строить планы.

Другая новость, обратите внимание — какой-то неизвестный мне актёр зажигает на вечеринке с девушкой, которая младше его на те же почти 20 лет. И не парится!

Что происходит вообще?

Почему мужики совершенно не комплексуют, как женщины? Не думают в том же ключе о будущем, о разнице лет, а спокойно наслаждаются жизнью.

А женщина — обеспеченная, известная — вся извелась вон на тему разницы в возрасте. Люблю, меня любят, но — разница в 20 лет! Всё, впадаю в депрессию и думаю — не отказаться ли мне от таких отношений?!

Вот в этом совпадении, когда две такие новости рядом, весь наш мир.

Самое удивительное, что для всех такие новости — норма.

40-летний мужик веселится с 22-летней? Нормально, а что такого? Женщина рассуждает, что в 70 будут бабкой для 50-летнего? И это правильно, дело она говорит!

А давайте поменяем в новостях местами Буланову и актёра?

Буланова веселится с 22-летним на вечеринке, а актёр думает, что его жене будет всего 50, когда ему будет 70.

О, вот это уже в вашем представлении как-то странно, верно? А почему, если я не поменяла суть новостей, а изменила лишь пол героев?

Будет мужик размышлять в 70, что его жене 50 стукнуло, как же. Если и задумается об этом, то разведётся и найдёт кого помоложе — вот к этому мы привыкли! А если женщина в 40 отплясывает на вечеринке с мальчиком — вот визгов было бы, да?

К чему это я? Да к тому, что мы сами создаём представления о своём возрасте. Покорно соглашаемся, что мужик имеет право уйти от ставшего немолодым тела к девочке. И сами же для себя определяем, что мы не имеем права поступить точно так же.

Ну, ещё бы — в 50 лет мужчина ещё ого-го орёл!

Грустно от такой парадигмы.

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