 

Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом

09.12.2021, 21:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг на заседании Совета по правам человека, что события в Донбассе напоминают геноцид.

«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», – сообщил Путин, передает ТАСС.

Также Путин согласился, что необходимо подумать о совершенствовании возможностей для голосования россиян за рубежом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу.

Между тем, в США допустили возможность надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что РФ «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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