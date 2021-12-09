Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.

«9 декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ РФ предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.

«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – добавили в ФСБ.