Ученые рассказали о влиянии рабочей занятости на поддержание здоровья мозга

Итальянские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили факторы, влияющие на динамику развития у человека когнитивных способностей. Выяснилось, что, кроме возраста и образования, на здоровье человеческого мозга немалое влияние оказывает вид его рабочей занятости.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Падуи, SISSA-Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati и больницу IRCSS San Camillo в Венеции (все – Италия), осуществляли определение относительного вклада демографических факторов в виде возраста и пола, коморбидности и образования в показатель когнитивного резерва, определяющего устойчивость мозга к повреждениям, спровоцированным заболеванием или старением. Особенность научной работе придало то, что, впервые в рамках подобной тематики, во внимание принималась и профессиональная занятость испытуемых. Участники при этом оценивались посредством проведения заданий, включающих нейропсихологические тесты, и в итоге были разделены на три типа профилей – испытуемые с риском когнитивного снижения, имеющие легкое и тяжелое снижение соответственно. Отмечается, что результаты показали влияние профессии как хорошего предсказателя успеваемости участников дополнительно к образованию и возрасту – двум факторам, роль которых изучалась ранее неоднократно.

По мнению специалистов, итоги научной работы продемонстрировали преимущества когнитивной мобилизации, хороший уровень которой обеспечивается обучением на протяжении всего жизненного пути, а также влиянием социальных связей, постоянного ощущения цели и способности функционировать самостоятельно. “Многие исследования были посвящены факторам, влияющим на старение нашего мозга, и различия в когнитивном снижении часто наблюдались в связи с образованием или другими факторами, связанными с качеством жизни. Из нашего анализа следует, что вид трудовой деятельности также вносит свой вклад в различия в нормальном и патологическом когнитивном старении”, – добавила ведущий автор исследования, профессор Раффаэлла Румиати. Материалы научной работы были опубликованы в European Journal of Neurology.

Источник: 13news.ru