Татьяна Арнтгольц впечатлила поклонников стильным образом: “Вы – феи!”

Популярная актриса Татьяна Арнтгольц разместила на личной странице в Instagram фотоснимок, демонстрирующий её появление на одном из светских мероприятий впервые после долгого перерыва. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Стоит отметить, что Татьяна Арнтгольц за более чем двадцатилетнюю карьеру актрисы сыграла около полусотни ролей в кино и на телевидении. Однако в последнее время артистка перед почитателями появляется редко, поскольку львиную долю своего времени уделяет семье: выйдя в прошлом году замуж за актера Марка Богатырева, она в феврале года текущего родила сына Данилу, а, кроме того, звезда воспитывает 12-летнюю дочь Марию от первого брака. Тем не менее, красавица все же изыскала возможность посетить светское мероприятие – им стала церемония вручения премии “Звезда на ладошке”, основанной одноименным благотворительным фондом. В кулуарах праздничного вечера Арнтгольц устроила импровизированную фотосессию, а один из снимков опубликовала в личном микроблоге. На нем, в частности, она позирует на фоне одной из афиш события в длинном черном платье в пол с закрытыми плечами. Визуальный образ дополнила крошечная сумочка на цепочке, при этом особый шарм актрисе придает натуральность образа – она минимизировала наличие украшений и косметики на лице. “Добрый и трогательный благотворительный бал для деток фонда! Вы – феи! Самые настоящие!” – такими благодарными словами в адрес организаторов вечера сопроводила фотоснимок хозяйка аккаунта.

Многочисленные подписчики Татьяны Арнтгольц оказались весьма впечатлены её одновременно строгим и стильным образом: лента комментариев быстро наполнилась огромным количеством комплиментов и “влюбленных” эмодзи в адрес артистки. Примечательно, что на некоторых поклонников красота любимицы произвела такое сильное впечатление, что свои отзывы они опубликовали в стихотворной форме.