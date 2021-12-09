В основе – темная помада и немного румян: безупречный новогодний макияж для семейного ужина и корпоратива

Любой женщине хочется чувствовать себя по-особенному на праздничной вечеринке. Особенно если речь идет о праздновании Нового года в шумной компании. Вот почему новогодний макияж продумывается более тщательно, а в его исполнении используется больше продуктов красоты. Перед вами некоторые креативные идеи, которые можно воплотить в жизнь на корпоратив, на семейную вечеринку и даже на гала-ужин.

Для корпоратива

Безупречный макияж для корпоративного празднования Нового года представляется чем-то средним между вечерним и дневным вариантом. Чуть ярче губы, чуть четче брови. На этом можно было ограничить изменения, но мы предлагаем вам приложить чуть больше усилий. Ваши старания обязательно окупятся.

Используйте натуральную светло-бежевую тональную основу с матирующим эффектом. Румяна при этом должны быть максимально естественными. Выбирая яркую помаду, отдавайте предпочтение матовой текстуре. Это позволит вам сохранить цвет даже после приема пищи и напитков.

Выполните дымчатый макияж глаз с помощью теней песочного оттенка и прорисуйте волоски на бровях карандашом. Теперь останется произвести несколько взмахов тушью для ресниц, и образ для корпоратива готов.

Для семейного торжества

Бывают случаи, для которых тяжелый макияж будет не совсем уместен. Например, если речь идет о торжественном ужине в тесном кругу семьи. В этом случае вам следует выбрать более нейтральный вариант, обязательным элементом которого станет фарфоровая тональная основа.

Покройте глаза небольшим количеством золотистых теней. Подведите тонкой линией верхнее веко и накрасьте ресницы объемной удлиняющей тушью. Скулы покройте розовым хайлайтером, а губы прозрачным блеском. Теперь на семейном фото вы не будете выглядеть “инородным телом”.

Улучшенная версия повседневного макияжа

Если вы хотите произвести впечатление на шумной дружеской вечеринке, сделайте ставку на улучшенную версию повседневного макияжа. Вам нужно вооружиться хорошей тональной основой, карандашом для бровей, мерцающим хайлайтером, бронзером и нюдовой помадой холодного оттенка.

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Кстати, серебристый хайлайтер с шиммерными частицами можно использовать, как тени для век. Сделать более праздничным этот повседневный макияж помогут черные стрелки и накладные ресницы.

Голливудский макияж

Если вы запутались в актуальных тенденциях и разнообразии продуктов красоты, у вас всегда есть шанс вернуться к старой доброй классике. Например, к блеску Золотого века Голливуда, когда кинозвезды носили глянцевые красные губы и накладные ресницы.

Просто адаптируйте классику к нашим дням, добавив на веки немного золота и “шоколада”. Подведите тонкими черными линиями по росту ресниц верхнее и нижнее веко, обозначьте скулы розовым румянцем. Можно оформить брови в ретростилистике.

Для выхода на светский раут

Если вы планируете отправиться на новогодний или рождественский гала-концерт и облачитесь в вечернее платье, нюдового сияющего макияжа может быть недостаточно. Отдайте предпочтение пурпурным или сливовым губам, ну а макия ж глаз выполните в стилистике 90-х, когда внутренняя часть подвижного века выделялась светлыми тенями.

Только в отличие от вариантов той поры, вы можете использовать не матовые продукты, а сияющие. Нанесите немного бронзера на скулы, чтобы “соединить” яркие губы и яркие глаза.