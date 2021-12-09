Не требуют особого ухода: 10 актуальных стрижек для 60-летних женщин с тонкими волосами

Представленные нами стрижки для 60-летних женщин с тонкими волосами не требуют много времени на укладку, но при этом позволяют выглядеть просто великолепно. Сделайте любую из этих причесок, и период, когда вы тратили много времени на утреннюю укладку, будет забыт.

Прическа для вьющихся волос

Для обладательниц вьющихся волос прекрасно подойдет короткая стрижка слоями, как на фото ниже. Закругленная форма обрамляет лицо и особенно хорошо подходит женщинам после 60 лет.

Короткий боб

Короткий боб до подбородка отлично подходит для 60-летних женщин, которые хотят иметь прическу, не требующую особого ухода. Короткий прямой боб будет отлично смотреться как на натуральных седых волосах, так и на окрашенных локонах.

Короткая стрижка боб особенно хорошо подойдет для женщин, носящих очки, ведь она придает их образу элегантности. Пример сочетания короткого тупого боба с очками представлен на главном фото статьи.

Варианты пикси

Если вам уже исполнилось 60 лет, то подумайте о простой короткой стрижке пикси. Правильно выполненная прическа придаст объем волосам и позволит выглядеть лет на десять моложе.

Лохматые стрижки пикси в сочетании с острыми прядями, похожими на перья, придают текстуру коротким прическам. Прежде чем сделать такую стрижку, узнайте у своего парикмахера, подойдет ли она вашему типу волос.

Длинная челка

Молодежная длинная челка-шторка – модный вариант для женщин любого возраста.

Чтобы получить такую стрижку, попросите парикмахера сделать более длинную челку, которая обрамит лицо по бокам.

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Мягкие слои в прическе

Мягкие рваные многослойные стрижки отлично подойдут женщинам, которые хотят простую прическу. Они придадут объем волосам и будут особенно удачно смотреться на мелированных волосах.

Волны на коротких волосах

Сочетание короткой стрижки и мягких пляжных волн смотрится очень выигрышно. К тому же волнистая укладка сделает любую прическу более объемной и нарядной.

Стрижка шегги средней длины

Лохматые стрижки шегги средней длины актуальны для женщин любого возраста. К тому же эта прическа хорошо смотрится с естественными седыми волосами.

Боб средней длины

Стильный боб средней длины с мягкими слоями выглядит очень стильно. К тому же такая прическа придаст объем тонким волосам и сделает их более пушистыми.

Если вы сделаете любую из этих стильных стрижек для женщин старше 60 лет, вам больше не понадобится тратить много времени по утрам на то, чтобы выглядеть прекрасно.