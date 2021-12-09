США не могут давить на Украину для предоставления частичной автономии ОРДЛО – Арестович

Как сообщало 9 декабря AP, представители американской администрации предположили, что США могут оказывать давление на Украину, чтобы добиться частичной автономии временно оккупированным РФ территориям Донбасса.

Как указал бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, речь может идти о контроле здравоохранения, полиции и школ. В то же время он заявил, что не видит, чтобы Вашингтон подталкивал Киев к шагам, “которые поставили бы под угрозу суверенитет Украины или способность национального правительства принимать решения”.

“Никто не может надавить на Украину. Тем более американская сторона, которая постоянно подчеркивает и поддерживает суверенность нашего государства. И эта поддержка возрастает, – отреагировал Арестович. – Украина самостоятельно принимала и принимает решения по политическому урегулированию ситуации в отношении Донбасса. Максимум, в США могут рекомендовать, высказывать мнение, но не давить”.

По словам Арестовича, проблема Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе заключается в возможности их разносторонней трактовки сторонами, исходя из интересов.

“Они очень неопределенно выписаны. Для этого и создана ТКГ, чтобы решать эти вопросы… Я так понимаю, [президент США Джо] Байден с [главой Кремля Владимиром] Путиным о чем-то договорился. И, возможно, там будут частичные послабления для российской стороны. Для того, чтобы она пошла на мировую. Но, скорее всего, они будут касаться гуманитарных вопросов, а не тех, которые могли бы в перспективе разрушить украинскую государственность”, – резюмировал спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

В ходе визита в Москву 11–13 октября 2021 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Он описал диалог с Нуланд как “обстоятельный и конструктивный”, в частности стороны договорились продолжить взаимные консультации по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. По словам Козака, в ходе переговоров США подтвердили позицию о том, что без согласования будущих параметров автономии или особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.

В МИД Украины опровергли информацию о переговорах Нуланд в Москве об особом статусе ОРДЛО.

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