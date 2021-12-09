 

“Танцующий миллионер” Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной

09.12.2021, 21:20, Новости дня
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На видео Вакки танцевал в желтой пижаме и белых пушистых тапках, а Фонсека – в серой пижаме и розовых пушистых тапках. На заднем плане за танцующей парой, которая приседала и крутила пятой точкой перед камерой, наблюдала собака.

“Сделай это в пижаме”, – подписал он публикацию, которая собрала больше 500 тыс. лайков и почти 3 тыс. комментариев.

“Молодцы!” – написала tatiana.4971.

“Интересно, о чем думает собака?” – поинтересовался dasilvaherter.

“А собака смотрит на них и будто говорит – да какого черта?” – предположила aribaldoneira.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Контекст:

Вакки с 2018 года состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. Она моложе его на 28 лет. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21,1 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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