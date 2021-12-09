Кабмин утвердил реорганизацию “Укроборонпрома” в акционерное общество

“Государственные унитарные и казенные предприятия “Укроборонпрома” будут реорганизованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, которые также будут находиться под 100% контролем государства”, – сообщил глава концерна Юрий Гусев.

По его словам, благодаря трансформации “Укроборонпрома” удастся преодолеть технологический разрыв между государственным сектором оборонно-промышленного комплекса Украины и ведущими мировыми оборонными компаниями.

Для этого будет внедрена модель корпоративного управления на предприятиях – согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление.

Также будет упрощен трансфер новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд ВСУ.

Контекст:

Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна в декабре 2020 года. Реформа “Укроборонпрома” предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании должно быть завершено в 2021 году.

За принятия законопроекта о реформе “Укроборонпрома” 13 июля проголосовало 256 парламентариев. Его рекомендовал принять профильный комитет Рады.

Народные депутаты от фракции “Батьківщина” зарегистрировали в Раде три проекта постановлений об отмене решения парламента от 13 июля. Рада их отклонила 20 июля, разблокировав подписание закона о реформе “Укроборонпрома”.

Соответствующий закон будет определять особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования государственного концерна “Укроборонпром” в акционерное общество.

Государственные предприятия концерна будут преобразованы в хозяйственные общества. Единственным владельцем останется государство в лице Кабинета Министров, уточняла пресс-служба “Укроборонпрома”.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности, предусматривающий реформу “Укроборонпрома”.

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