 

Володин выступил за усиление роли граждан в формировании власти

09.12.2021, 21:12, Разное
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На пленарном заседании Госдумы в четверг, 9 декабря, во втором чтении был принят законопроект о региональной публичной власти. По словам Вячеслава Володина, благодаря этому документу расширятся полномочия органов власти РФ. Многие вопросы будут решаться в регионах.

Объясняя суть законопроекта, спикер ГД отметил: решение о продлении полномочий главы субъекта будет за народом. Таким образом, ответственность губернаторов перед жителями регионов повышается. “Мы ориентируем всю систему на гражданина”, – сказал Володин.

В законопроекте говорится, что глава региона, который ввел народ в заблуждение и не продемонстрировал свою эффективность, может быть отстранен главой государства. Председатель Госдумы напомнил: ранее президент передал часть своих полномочий россиянам. Это отражено в Конституции.

“Сейчас парламент утверждает правительство. Также надо и партийным структурам, генеральным секретарям, их заместителям отдавать часть полномочий гражданам. Страна тогда не будет разрушена”, – считает Володин.

Политик подчеркнул, что нормой прямой демократии является народ, а субъектность всего государства поддерживается институтом президентства.

Володин уверен, что благодаря новому закону партии будут выдвигать на выборы тех кандидатов, которые смогут одержать победу в конкурентной борьбе, и перестанут формировать партийную бюрократию. Случайных людей в политике быть не должно, добавил спикер Госдумы.



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