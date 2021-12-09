 

Ксюндель и питомцы из приюта – Личное мнение

09.12.2021, 21:08, Разное
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Одно из определяющих качеств Бородиной — неуместность.


Фото: Соцсети

Так, например, под своим постом, призывающим подписчиков не покупать, а брать питомцев из приютов, Ксюндель поставила фотографию «Вечер с товарками».

Казалось бы, где несчастные и обездоленные животные, а где товарки с бревна? При чём тут эти уфотошопленные лица?

Не первый раз замечаю у Бородиной жуткую неуместность.

Да что там несчастные питомцы? Это ещё цветочки. Бывает намного — несравнимо намного! — хуже: к посту о стрельбе в Казанской школе, например, Бородина выставила свою фоточку с отдыха.


Фото: Соцсети

«Вчерашние события в Казани заставили меня задуматься», — заявил Ксюндель, поставив многозначительное и даже задумчивое, я бы сказала, многоточие и уставившись в пустоту тоже задумчивым, как ей кажется, взглядом.

Напомню: в результате трагедии в Казани погибли 9 человек. Ужасная беда. Боль. Уместен ли при упоминании такой темы фотосет под пальмой? Ксюндель решила, что вполне.

Что же касается котов и собак, которых Бородина агитирует взять из приюта, стоя в обнимку с товарками, то покажу вам питомцев из разных периодов её жизни.


Фото: Соцсети

Хоть один из этих милейших ребят похож на животное, взятое из приюта? Получается, призывая вас к одному, она сама делает ровно противоположное, так?

К чему это я? Ах, да: может, Ксюнделю стоит поменьше лицемерить и нанять себе гувернантку, что ли? Раз мама с папой не научили, может, приходящая тётя научит Бородину уместности — такому ценному для любого человека качеству?

Источник: Лена Миро



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