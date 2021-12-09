Автоюрист оценил лайфхак для покупки нового автомобиля в салоне без допуслуг

При покупке автомобиля автосалоны навязывают массу дополнительных услуг, которые прописывают в договоре купли-продажи, на что имеют полное право. Отказ от них грозит человеку даже после внесения предоплаты остаться без новой машины, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Пользователь Сети поделился историей о том, как ему удалось обмануть систему и приобрести новый Volkswagen Polo у официального дилера. По его словам, в мае он пришел в автосалон, выбрал желаемую машину, пообещал, что возьмет ее в кредит на их условиях, а свой старый автомобиль отдаст дилеру в трейд-ин, внес предоплату, после чего ему необходимо было подождать три месяца. Как только машина была готова, мужчина внес за нее наличными недостающую сумму, отказавшись от кредита и трейд-ина, и уехал из салона на новом авто без каких-либо переплат по кредиту и потери денег при продаже авто через трейд-ин.

«Автосалоны, конечно, всегда требуют подписать кучу документов при покупке машины. Но нужно внимательно читать то, что предлагают на подпись, а то очень часто там оказываются договора-допсоглашения, в которых указано, что цена покупки будет ниже, но при условии одновременно приобретения кредитного продукта, страхования всего, чего только можно и так далее. Все это стоит огромных денег, а в случае отказа от этих услуг они требуют вернуть скидку, сделанную на машину», – говорит Радько.

Более того, если человек подписал договор купли-продажи автомобиля, внес предоплату, дождался желаемого автомобиля, то просто так отказаться от всех дополнительных услуг у него вряд ли получится, продолжает юрист.

«Человек же подписывает то, что он покупает автомобиль, пользуясь кредитом, покупая страховку и так далее. Соответственно, если человек от всего этого откажется, то автосалон тут же скажет, что не может продать автомобиль, вернет предоплату, и, даже, возможно выплатит пении. Просто скажет, что этой машины нет, потому что ее не успели произвести», – рассказывает эксперт.

По его словам, сейчас купить автомобиль даже с минимальными какими-то допуслугами вряд ли получится. В настоящее время автосалоны продают машины на своих условиях. Если кого-то они не устраивают, то автомобиль достается дургому покупателю. «Я бы советовал всем, кто намерен покупать автомобиль, подождать хотя бы полгода-год, пока автосалоны окончательно не разорятся от своих амбиций. Тогда останутся только добропорядочные, где можно будет взять машину в более-менее желаемой комплектации», – заключил Радько.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Радько рассказал, что договор купли-продажи автомобилей не является публичным, а значит дилер не обязан заключать его на тех условиях, которые озвучены публично для всех желающих, поэтому покупатель никак не может противостоять навязыванию ненужных ему дополнительных опций.