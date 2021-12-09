 

Литва решила платить мигрантам по 1 тыс. евро за возращение на родину

09.12.2021, 21:07, Новости дня
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Власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны, сообщила глава МВД Агне Билотайте.

«После того, как мы отклонили большинство прошений об убежище, нам нужны решения, чтобы отправить мигрантов в страны их происхождения. Мы надеемся, что более высокая оплата увеличит число мигрантов, которые возвращаются добровольно», – сообщила министр в интервью агентству France-Presse, передает РИА «Новости».

Ранее власти платили согласившимся по 300 евро, а сейчас решено увеличить эту сумму до тысячи, а также оплатить билет на самолет. Деньги будут выделяться из помощи, предоставленной ЕК Литве в связи с кризисом на границе.

Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока на границе с Белоруссией. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.

Напомним, литовское правительство попросило парламент страны объявить чрезвычайное положение на литовско-польской границе из-за ситуации с мигрантами с 10 декабря. 



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