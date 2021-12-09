Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что на следующей неделе планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Наше желание – в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с котором я проведу переговоры на следующий неделе, перезапустить этот формат (нормандский формат) и политический процесс», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, желание европейских стран и США – это, в первую очередь, «поддержать Украины в обеспечении ее безопасности», а затем обеспечить мирную обстановку в регионе. Кроме того, Макрон сообщил о необходимости продолжать «требовательный диалог с Россией».

«Четыре европейские страны (Франция, ФРГ, Великобритания и Италия) и США согласны в том, что через требовательный диалог с Россией мы можем выстроить новое решение и процесс, который защитит суверенитет Украины, восстановление порядка в регионе и стабильность всего (европейского) континента», – отметил он.

Ранее состоялись переговоры главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, врио канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Они «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности».