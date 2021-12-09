 

Ники Минаж в честь Дня рождения порадовала поклонников обнаженными фото: “Поздравьте “плохиша”!”

09.12.2021, 21:02, Разное
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Популярная рэп-исполнительница тринидадского происхождения Оника Таня Мараж-Петти, более известная под сценическим псевдонимом Ники Минаж, разместила на личной странице в Instagram приуроченный к собственному Дню рождения фотоколлаж, на котором позировала в обнаженном виде. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Как и полагается, Ники Минаж, отмечавшей свое 39-летие 8 декабря, преподнесли много разных подарков, и в их числе был аппетитного вида праздничный торт, украшенный звездочками и сердечками. Возможно, именно эта “вкусняшка” произвела на именинницу такое сильное впечатление, что она поспешила раздеться перед камерой практически донага, устроив вместе с упомянутым презентом весьма пикантную фотосессию, материалы которой и опубликовала в микроблоге. Единственным элементом одежды на пышнотелой красотке стали трусики-стринги, а также ажурная цепь. Однако и это одеяние рэп-звезда сбросила с себя, когда решила сфотографироваться рядом с игрушечным медвежонком, к слову, по размеру раза в полтора-два превышающим хозяйку аккаунта. Вероятно, чтобы несколько смягчить уровень эротического воздействия на зрителя, Ники Минаж постаралась на всех снимках максимально прикрыть руками соски на своем объемной бюсте. “Поздравьте “плохиша” с Днем Рождения!” – таким слоганом сопроводила откровенный коллаж певица.

Изображение взято с: [email protected]
Многочисленные фолловеры рэп-исполнительницы наперебой принялись поздравлять её с праздником, а лента комментариев быстро наполнилась огромным количеством комплиментов и “влюбленных” эмодзи в адрес именинницы. За полсуток публикация набрала более 5 миллионов”лайков”, а сама Ники Минаж буквально пару часов спустя порадовала поклонников еще одним постом: в нем красотка поблагодарила фанатов за поздравления и в рамках короткого видеоролика напомнила им наиболее знаменательные моменты своей профессиональной карьеры.

Источник: www.instagram.com



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