Ники Минаж в честь Дня рождения порадовала поклонников обнаженными фото: “Поздравьте “плохиша”!”

Популярная рэп-исполнительница тринидадского происхождения Оника Таня Мараж-Петти, более известная под сценическим псевдонимом Ники Минаж, разместила на личной странице в Instagram приуроченный к собственному Дню рождения фотоколлаж, на котором позировала в обнаженном виде. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Как и полагается, Ники Минаж, отмечавшей свое 39-летие 8 декабря, преподнесли много разных подарков, и в их числе был аппетитного вида праздничный торт, украшенный звездочками и сердечками. Возможно, именно эта “вкусняшка” произвела на именинницу такое сильное впечатление, что она поспешила раздеться перед камерой практически донага, устроив вместе с упомянутым презентом весьма пикантную фотосессию, материалы которой и опубликовала в микроблоге. Единственным элементом одежды на пышнотелой красотке стали трусики-стринги, а также ажурная цепь. Однако и это одеяние рэп-звезда сбросила с себя, когда решила сфотографироваться рядом с игрушечным медвежонком, к слову, по размеру раза в полтора-два превышающим хозяйку аккаунта. Вероятно, чтобы несколько смягчить уровень эротического воздействия на зрителя, Ники Минаж постаралась на всех снимках максимально прикрыть руками соски на своем объемной бюсте. “Поздравьте “плохиша” с Днем Рождения!” – таким слоганом сопроводила откровенный коллаж певица.



Изображение взято с: [email protected]

Многочисленные фолловеры рэп-исполнительницы наперебой принялись поздравлять её с праздником, а лента комментариев быстро наполнилась огромным количеством комплиментов и “влюбленных” эмодзи в адрес именинницы. За полсуток публикация набрала более 5 миллионов”лайков”, а сама Ники Минаж буквально пару часов спустя порадовала поклонников еще одним постом: в нем красотка поблагодарила фанатов за поздравления и в рамках короткого видеоролика напомнила им наиболее знаменательные моменты своей профессиональной карьеры.

Источник: www.instagram.com